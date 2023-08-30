أردوغان: سنرى المقاتلة التركية "قآن" تحلق قبل نهاية 2023

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يرى المقاتلة المحلية "قآن" (KAAN) وهي تحلق قبل نهاية عام 2023.

جاء ذلك في كلمة للرئيس أردوغان، الأربعاء، خلال مشاركته في حفل توزيع شهادات لخريجي الأكاديمية العسكرية بجامعة الدفاع الوطني التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "إن شاء الله سنرى طائرتنا (الحربية قآن) تحلق قبل نهاية العام 2023".

وأضاف: "سنصل قريباً إلى مستوى نبيع فيه منظوماتنا للدفاع الجوي إلى من كانوا يرفضون بيعنا منظومات دفاع جوية لحجج واهية".

وأكد أن زيادة الردع للقوات المسلحة التركية تمثل "ضرورة وليست خيارا" لبلاده.

ولفت أن تركيا اتخذت العديد من الخطوات التاريخية التي من شأنها تعزيز قوة الجيش، خاصة في السنوات الـ21 الأخيرة.

وأوضح أن بلاده خفضت نسبة اعتمادها على الخارج في الصناعات الدفاعية من 80 بالمئة إلى 20 بالمئة.

وأعرب عن أمله في أن تصل قيمة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية خلال العام الحالي إلى 6 مليارات دولار.

وأشار إلى حكوماته نقلت تركيا إلى أعلى المستويات من حيث القدرات والإمكانات العسكرية عبر النجاحات التي تم تحقيقها في الصناعات الدفاعية خلال السنوات الـ 21 الأخيرة.

وهنأ أردوغان جميع أفراد الجيش والشعب التركيين بـ"عيد النصر" الموافق 30 أغسطس/ آب من كل عام، وترحم على الشهداء.

وتحيي تركيا اليوم الذكرى السنوية الـ101 للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في 30 أغسطس 1922، الذي يعد عيدا وطنيا في البلاد وجمهورية قبرص التركية.

وذكر أردوغان أن من ضمن الخريجين 76 طالبًا ضيفًا من 15 دولة بينها أذربيجان والبوسنة والهرسك والأردن والسنغال والصومال وألبانيا ومنغوليا.

وأعرب عن أمله في أن يبذل الطلاب الضيوف حينما يعودون إلى بلدانهم جهدًا لتعزيز الروابط بين تركيا وأوطانهم.

وتابع: "آمل أن يصبح كل طالب ضيف تخرج اليوم، سفيرًا فخريًا لتركيا وشعبها من الآن فصاعدا، وستظل تركيا الوطن الثاني لهؤلاء الطلاب".

وعلى صعيد آخر أكد أن بلاده تعمل على تطوير التعاون مع العالم التركي وتسعى جاهدة لمواصلة تطوير علاقاتها مع أوروبا وآسيا.

وقال: "بينما نعمل على تطوير تعاوننا مع العالم التركي، فإننا لا ندير ظهورنا لإخواننا في إفريقيا".

وأردف: "وبينما نعمل بإخلاص من أجل الحفاظ على الاستقرار في منطقة البلقان، فإننا نسعى جاهدين لمواصلة تطوير علاقاتنا مع أوروبا وآسيا".

وأكد إيلاء بلاده أهمية لحل المشاكل مع الجيران بطريقة "بناءة"، مضيفاً: "نعمل جاهدين على زيادة عدد أصدقائنا وتقليل عدد أعدائنا".