أردوغان يهنئ الأمة التركية بمناسبة عيد النصر 30 أغسطس

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن معركة "دوملوبينار" التي جرت يوم 30 أغسطس/ آب 1922، واحدة من أهم نقاط التحول في نضال الشعب التركي في العصر الحديث، حسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد في رسالة تهنئة نشرها بمناسبة عيد النصر 30 أغسطس أن "معركة القائد العام (دوملوبينار) في 30 أغسطس 1922 هي إحدى نقاط التحول الأكثر أهمية في نضال أمتنا المستمر منذ قرون طويلة من أجل الحفاظ على وجودها".

وأضاف: "من خلال الخطوات الجديدة التي سنتخذها في الفترة المقبلة، سنعزز قوة بلادنا ونرتقي بتركيا إلى ما يفوق مستوى الحضارات المعاصرة".

وهنأ أردوغان الشعب التركي والقبارصة الأتراك، وأكثر من 7 ملايين تركي في الخارج، بمناسبة الذكرى 101 لعيد النصر.

وأشار إلى أن أبرز سمات الشعب التركي حبه للحرية، مؤكدا أن المقاومة البطولية للشعب في مواجهة الهجمات التي تستهدف البلاد في السنوات الأخيرة وخاصة محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو، أظهرت مرارا مدى قوة الإرادة الشعبية التركية.

وشدد الرئيس أردوغان على أن هذه الإرادة الراسخة هي السبب الكامن وراء إعلان بلاده "قرن تركيا" في وقت يعاني العالم من أزمات عميقة.

وأشار إلى أن بلاده أنشأت في السنوات الـ21 الماضية البنية التحتية اللازمة لتحقيق "قرن تركيا"، وأنها مرت في منعطف حرج بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في مايو/ أيار الماضي، في سبيل تحقيق هذا الهدف.