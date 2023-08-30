أنقرة تستضيف مهرجان تكنوفيست السابع لتكنولوجيا الطيران والفضاء

انطلق في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الأكبر من نوعه في العالم، بتنظيم وإشراف من شركة بايكار التركية العملاقة.

وتم تنظيم النسخة الأولى من "تكنوفيست" عام 2018، ومهرجان أنقرة هو السابع على مستوى تركيا والثامن داخل البلاد وخارجها.

وفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار في الساعة الـ 09.00 صباحا على أن يقام حفل الافتتاح الرسمي الساعة 14.30.

وسيشهد اليوم الأول فعاليات متنوعة تتضمن استعراضات جوية مختلفة.

ويستمر المهرجان باستقبال الزوار حتى 3 سبتمبر/ أيلول المقبل في مطار أتيمسغوت.

ونظم المهرجان الأول لهذا العام في إسطنبول بين 27 أبريل/ نيسان و1 مايو/ أيار الماضيين، على أن يكون الثاني في العاصمة أنقرة في 30 أغسطس الجاري، اليوم الأربعاء (عيد النصر)، والثالث في مدينة إزمير.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.