فيدان: أعددنا مع الأمم المتحدة حزمة جديدة من المقترحات حول اتفاق الحبوب

قال وزير الخارجية هاكان فيدان إن الأمم المتحدة أعدت حزمة جديدة من المقترحات حول اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الخميس، على هامش زيارة يجريها الأول إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال فيدان: "الأمم المتحدة أعدت بمساهمة تركيا حزمة جديدة من المقترحات، ونعتقد أن ذلك يشكل أساسا مناسبا لإحياء الاتفاقية".

وأشار إلى أن مبادرات تركيا ستتواصل حول اتفاقية الحبوب التي "تشكل أهمية كبيرة جدا بالنسبة إلى أمن الغذاء العالمي والاستقرار والسلام في البحر الأسود".

وأكد أن الصداقة ومشاعر الثقة القائمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تؤديان "دورا حاسما في تحديد مسار علاقاتنا".

وتابع: "أجرينا اليوم مشاورات مكثفة حول القضايا الثنائية والإقليمية. وكان إحياء مبادرة البحر الأسود على رأس جدول أعمالنا".

وأضاف: "أكدنا الدور الهام للمبادرة بالنسبة إلى الأمن الغذائي العالمي واستقرار منطقة البحر الأسود".

وأردف فيدان: "جددت إيماننا بأن إحياء المبادرة سيعيد الاستقرار إلى هذين المجالين".

ولفت إلى أن "روسيا لديها مطالب حيال تصدير حبوبها وأسمدتها دون أي انقطاع، وقد أكدنا أهمية تلبيتها".

وكشف الوزير التركي عن أن الرئيسين أردوغان وبوتين سيلتقيان قريبا في مدينة سوتشي الروسية.

وأفاد: "في هذا اللقاء سيناقش الزعيمان بشكل شامل القضايا العالقة في جدول أعمالنا على الصعيدين الثنائي والإقليمي".

روسيا تقلل من رسالة غوتيرش:

وفي السياق، قال دبلوماسي روسي اليوم الخميس إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أرسل مقترحا إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هذا الأسبوع بشأن إحياء اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف الدبلوماسي، الذي اطلع على الرسالة وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، "لا يوجد أي جديد نكشفه... (إنها فقط) تلخص أفكارا سابقة غير مجدية للأمم المتحدة".