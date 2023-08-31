نائب الرئيس التركي: علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي متجذّرة وذات أبعاد متنوعة

استقبل جودت يلماز نائب الرئيس التركي الخميس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت.

وقال يلماز بعد اللقاء إن علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي تستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة إلى الطرفين والمنطقة برمتها.

وأوضح يلماز أنه بحث مع لاندروت العلاقات الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن العلاقات بين الطرفين متجذّرة وذات أبعاد متنوعة.

وتابع: "نحن كدولة تركيا، نرى أنه من المهم للغاية إنهاء العقبات السياسية التي تعترض علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت، وإعادة الزخم للعلاقات والحفاظ على آليات الحوار الهيكلي المفتوحة باستمرار".

وأشار إلى أن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتسريع الحوار بشأن رفع التأشيرات، من البنود المهمة في المرحلة الحالية.

وأردف: "كما نعتبر توسيع التعاون المالي الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عنصراً أساسياً في عملية انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكمل: "كما أن تعاوننا المتبادل مع الاتحاد الأوروبي سيتيح فرصاً جديدة في مجالات مثل التحول الأخضر والرقمنة والنقل الحضري المستدام والطاقة النظيفة".

وشكر يلماز الاتحاد الأوروبي على تضامنه مع تركيا عقب الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.