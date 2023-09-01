الاستخبارات التركية تعلن تحييد إرهابيا متخصص في عمليات الاغتيال شمالي العراق

أعلنت الاستخبارات التركية تحييد الإرهابي "ريزان بوطان" العضو في تنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" المتخصص في عمليات الاغتيال والهجمات التخريبية، وذلك في ريف مدينة السليمانية شمالي العراق.

وكان الإرهابي يتخفى طيلة الفترة الماضية باسم "ريزان غونغان" وينشط في محيط مدينة السليمانية.

وسبق للقوات الأمنية التركية أن حيّدت الإرهابيين "مراد بوطان" و"روكان بوطان" من أقرباء الإرهابي "ريزان بوطان".

و"بي كي كي" (PKK) تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.