وزارة الدفاع التركية تنفذ عملية جوية دقيقة ضد مواقع بي كي كي الإرهابي شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عملية جوية ضد معاقل إرهابيي تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في جبال قنديل ومنطقة أسوس في شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم، إن العملية جرت في الساعة 00:30 ليل الخميس/الجمعة على مناطق يتمركز فيها الإرهابيون في قنديل وأسوس.

وأشار البيان إلى أن العملية الجوية تأتي تماشيًا مع المادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وبحسب البيان، فإن هدف العملية هو تحييد إرهابيي تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" والعناصر الإرهابية الأخرى، والقضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب التركي والقوات التركية انطلاقًا من شمال العراق، وضمان أمن الحدود والقضاء على الإرهاب في مصدره.

وكشف البيان أن العملية وجهت ضربة قوية ضد التنظيم في المنطقة، وأسفرت عن تدمير 16 فوهة مغارة و4 مخابئ ومستودعين فضلًا عن تحييد عدد كبير من الإرهابيين.

وأكد أن الأهداف التي قصفت جرى تحديدها قبل تنفيذ العملية بدقة متناهية مع إيلاء أقصى قدر من الاهتمام والحرص لسلامة أرواح وممتلكات السكان المدنيين وحماية الأصول التاريخية والدينية والثقافية والبيئية في المنطقة.

وشدّد البيان على أن الجيش التركي سيواصل بكل عزيمة وإصرار جهوده بالعثور على العناصر الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وشعبها والقضاء عليها حتى تحييد آخر إرهابي.

و"بي كي كي" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.