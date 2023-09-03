فيدان: نطالب سلطات العراق بوضع حد لوجود "بي كي كي" في كركوك

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، إن أنقرة تطالب السلطات العراقية بوضع حد لوجود تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مدينة كركوك.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالعاصمة طهران التي يتواجد فيها الوزير التركي في زيارة رسمية.

وأضاف فيدان أنهم يتابعون "بحزن وقلق ما يحدث في مدينة كركوك التي تعد الوطن الأم للتركمان الذين يشكلون أحد العناصر الرئيسية والمؤسسة للعراق."

وأكد أن "السلام والاستقرار في كركوك يؤثران على السلام والاستقرار في العراق بأسره، ونرى كركوك رمزا لثقافة التعايش السلمي."

يتبع..