أنقرة تدعو للهدوء في العراق بعد اضطرابات في كركوك

قالت أنقرة إن تدهور الأوضاع في كركوك متعددة الأعراق سيضر بالعراق ككل.

وقد اندلعت احتجاجات يوم الاثنين في مدينة كركوك بشمال العراق بعد مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص وإصابة 15 آخرين في اشتباكات نهاية الأسبوع بين مجموعات عرقية. وطالب المتظاهرون بالقبض على المسؤولين عن الوفيات وتقديمهم إلى العدالة.

وهدد المتظاهرون بتنظيم احتجاجات أكبر إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وبعد وقت قصير من بدء المظاهرة، انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة والأمن في المنطقة. وفي وقت لاحق تفرق الحشد سلميا.

واندلعت الاحتجاجات في المدينة بعد قرار مثير للجدل بتسليم مبنى كان يشغله في السابق الجيش العراقي إلى حزب من شمال العراق تحكمه حكومة إقليم كردستان.

وفي حديثه للصحفيين في مقابلة مسجلة صدرت يوم الثلاثاء، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن أي عمل يزعزع السلام في كركوك سيضر باستقرار العراق. وقال أردوغان إن المخابرات التركية ووزارة الخارجية تتابع عن كثب التطورات في كركوك. "نرى هدوءًا نسبيًا في كركوك كما لاحظنا من محادثات (المسؤولين الأتراك) مع رئيس الوزراء العراقي السيد السوداني ونظرائهم. أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم قالن لمتابعة التطورات. وأجرى (مسؤولونا) محادثات مع السوداني وعائلة برزاني"، في إشارة إلى عشيرة مؤثرة تضم في عضويتها زعماء حكومة إقليم كردستان.

وأشار أردوغان إلى كركوك على أنها "موطن التركمان"، وهم مركب تركي من المجتمع العراقي، و"مكان تتعايش فيه الثقافات المختلفة بسلام منذ قرون". وقال: "لن نسمح بأفعال من شأنها الإضرار بسلام وسلامة هذه المنطقة".