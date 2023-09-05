وزير الخارجية التركي: اتفقنا على طرح مبادرات جديدة لحل المشاكل مع اليونان

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع اليونان على طرح مبادرات جديدة لحل المشاكل العالقة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اليوناني يورغوس إيرابيتريتيس في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأكد فيدان استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع الجارة اليونان دون شروط مسبقة وتطوير العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة في جميع المجالات.

وأشار إلى إمكانية أن يحل البلدان الخلافات القائمة بينهما عبر القانون الدولي ومع احترام الحقوق والمصالح المتبادلة.

وذكر وزير الخارجية التركي أنه أجرى مع نظيره اليوناني تقييماً شاملاً للمشاكل في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال: "لدينا اختلافات في الرأي حول بحر إيجة، وناقشنا ذلك بالمحادثات التشاورية في الماضي، واتفقنا على طرح مبادرات جديدة لحل المشاكل العالقة بيننا".

وتطرق فيدان إلى مسألة الهجرة قائلاً: "مسألة الهجرة ليست مجالاً للتنافس، بل هي مجال ينبغي التعاون فيه، ولا نريد أن نرى الناس يموتون في بحر إيجة".

وفيما يخص الأقلية التركية باليونان، قال: "قمنا بالعديد من الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق بمشاكل الأقليات في بلدنا، ونتوقع نفس النهج البناء فيما يخص أبناء جلدتنا في اليونان، نحن نعلق أهمية كبيرة على حماية تراثنا الثقافي باليونان".

وأردف: "نحن على استعداد لدعم ترميم الآثار العثمانية هناك، وأكدنا أنه يمكننا التعاون بشكل متبادل بشأن هذه المسألة، وناقشنا اليوم أيضا القضايا الإقليمية وقمنا بتقييم التطورات في أوكرانيا وليبيا وسوريا".

وأشار فيدان إلى أن إحياء قنوات الحوار والاتصالات رفيعة المستوى بين تركيا واليونان يعد تطوراً إيجابياً، شاكراً بهذا السياق حكومة وشعب اليونان على المساعدات التي قدمتها لتركيا عقب زلازل 6 فبراير/ شباط الماضي.

وتطرق الوزير إلى حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها اليونان، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم ما يلزم لأثينا من اجل إخماد الحرائق.

ولفت إلى أن علاقات البلدين دخلت مرحلة جديدة وإيجابية، مبيناً أن الرئيس التركي ورئيس الوزراء اليوناني التقيا الشهر الماضي على هامش قمة زعماء الناتو وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع: "الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني ميتشوتاكيس سيلتقيان مجدداً هذا الشهر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وأعرب فيدان عن ثقته بإمكانية حل المشاكل بين الجارتين والحليفتين تركيا واليونان من خلال الحوار البناء.

وأكد أن تركيا تدافع دائماً عن مبدأ تقاسم ثروات شرق المتوسط بشكل عادل، مبيناً أنه سيتم الاستمرار في التشاور بين أنقرة وأثينا لحل الأزمة القبرصية.

كما لفت إلى أن تركيا تنتظر من جارتها اليونان، تعاوناً فعّالاً في مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل "غولن" و"بي كي كي" وغيرها.