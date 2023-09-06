فيدان وستولتنبرغ يبحثان مبادرة الحبوب والحرب الأوكرانية

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، عدداً من القضايا بينها مستجدات اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، مساء الثلاثاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية التركية.

وذكر البيان أن المباحثات شملت الخطوات المتخذة لإحياء مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وانضمام السويد إلى الناتو، إلى جانب تطورات الحرب الأوكرانية.

وفي 17 تموز/ يوليو الماضي، رفضت موسكو تمديد اتفاقية شحن الحبوب الموقعة بإسطنبول يوم 22 يوليو 2022 بين الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا، وقالت إنها "ستمدد حال تنفيذ الجزء الروسي منها".

ووقعت تركيا مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية، في قمة حلف الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/ حزيران 2022، تعهد البلدان بموجبها بدعم أنقرة في مكافحة الإرهاب، مقابل موافقتها على انضمامهما إلى الحلف.