وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد فريد يوكسل المسؤول في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، تحييد فريد يوكسل، أحد المسؤولين في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمال العراق.

وأفادت الوزارة في بيان الجمعة، أن القوات المسلحة التركية تواصل توجيه ضربات لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأشارت أن الجنود الأتراك يواصلون كفاحهم دون انقطاع في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق.

وقالت الوزارة إن جنودها حيدوا فريد يوكسل الملقب بـ "شرزان مافا" أحد من يسمون بمسؤولي "زاغروس" في التنظيم الإرهابي.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي بمناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.