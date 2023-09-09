أردوغان يلتقي ابن زايد على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وبحث الجانبان في اللقاء اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير مجالات التعاون الحالية، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.

وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة، فخر الدين ألطون إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، وتستمر القمة يومين.