أنقرة ترحب بمنح مجموعة العشرين العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي

رحبت وزارة الخارجية التركية، السبت، بقرار مجموعة العشرين منح الاتحاد الإفريقي العضوية الدائمة.

وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أنّ "الاتحاد الإفريقي يعد شريكاً استراتيجياً لتركيا"، مؤكداً أنّ أنقرة تبذل ما بوسعها من أجل تمثيل أكبر لإفريقيا في المحافل الدولية.

واعتبرت "الخارجية التركية" الخطوة "مهمة جداً من ناحية تعزيز تعددية الأطراف في العلاقات الدولية".

والاتحاد الإفريقي هو تكتل قارّي يضم 55 دولة.

وقبل إعلان انضمام الاتحاد الإفريقي، ضمّت مجموعة العشرين 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويمثل أعضاؤها نحو 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 بالمئة من التجارة العالمية.

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، وتستمر القمة يومين.