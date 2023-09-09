رئيس البرازيل يعد بتطوير العلاقات مع تركيا

وعد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت، بتطوير علاقات بلاده من جديد مع تركيا.

وبعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، علق لولا دا سيلفا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلاً: "بحثنا إحياء العلاقات التركية البرازيلية من جديد".

وأشار إلى أنه بحث مع نظيره التركي زيادة حجم التجارة بين البلدين، والتعاون في الصناعات الدفاعية، وأيضاً مساعي السلام في العالم.

وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، بحث الرئيسان في لقائهما الثنائي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية، وفق وكالة الأناضول.

واتفق الجانبان على رفع حجم التجارة بين البلدين من 5.6 مليارات دولار (عام 2022) إلى 10 مليارات دولار في المستقبل.

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته بنجاح البرازيل في رئاسة الدورة القادمة لمجموعة العشرين.

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، وتستمر يومين.