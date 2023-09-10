أردوغان: تركيا تؤمن بإمكانية تأسيس عالم أكثر عدلا

أردوغان: العالم الذي توجد فيه أزمة لاجئين لا يمنح الثقة لأحد. ويجب ضمان عودة النازحين إلى بلدانهم

دعا الرئيس رجب طيب إردوغان إلى عدم "تهميش" روسيا في المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال الرئيس التركي للصحافة بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في نيودلهي "أي مبادرة حول بالحبوب في البحر الأسود تستبعد روسيا محكوم عليها بالفشل"، معلناً تنظيم اجتماع مقبل حول هذا الموضوع مع ممثلي روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة من دون تحديد التاريخ أو المكان.

من جانب آخر، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، عن اجتماع قريب لمجموعة العمل المعنية بسلامة الأغذية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وأكد أردوغان أن استمرار شحن الحبوب عبر البحر الأسود في ظل إقصاء روسيا احتمال ضعيف جدا.

وأعرب عن اعتقاده بوجوب الابتعاد عن كل خطوة تخل بالهدوء وتصعد التوتر في البحر الأسود.

كما أكد أن تركيا تخطو خطوات مهمة في استثمارات الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجينية.

وشدد أن تركيا تؤمن بإمكانية تأسيس عالم أكثر عدلا ونحن الدولة الأولى عالميا في تقديم المساعدات مقارنة بدخلها القومي.

وتأسست مجموعة العمل المعنية بسلامة الأغذية في 2011 بهدف تعزيز إجراءات سلامة الأغذية في العالم تحت مظلة اللجنة الدولية للهندسة الزراعية والنظام الحيوية (غير حكومية).