الرئيس التركي: سأجري اتصالا مع رئيس الوزراء الأرميني لبحث التوتر في إقليم قره باغ

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، عن اتصال مرجح بينه وبين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينينان، غدا الإثنين، لبحث آخر المستجدات في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة قادة دول مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي.

ومشيرا إلى إجراء انتخابات مزعومة في مناطق بقره باغ من النظام المدعوم أرمينيًا، شدد أردوغان أن "هذه الخطوات غير صائبة ولا يمكن قبولها خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي أيضا لا تتقبّل هذا الأمر".

وأضاف: "على الأرجح سأجري الإثنين اتصالا مع رئيس الوزراء الأرميني ولا سبيل أمامنا إلا الدعوة للحفاظ على الهدوء في المنطقة".