أردوغان يلتقي الرئيس المصري وولي العهد السعودي في نيودلهي

يتابع الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، لقاءاته مع الرؤساء والملوك والقادة المشاركين في القمة 18 لقادة مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي.

والتقى أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي يحتضن القمة.

وتناول أردوغان والسيسي، العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر، وتعزيز التبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة، إلى جانب التباحث حول قضايا إقليمية ودولية.

وخلال اللقاء، أشار الرئيس أردوغان إلى دخول العلاقات التركية المصرية مرحلة جديدة عقب تبادل السفراء.

وأعرب عن إيمانه بأن العلاقات الثنائية ستصل إلى المستوى المنشود في أقرب وقت.

الرئيس أردوغان ثمّن كذلك دعم الإدارة المصرية لشركات ومستثمري بلاده، مؤكداً أنهم يولون أهمية لإحياء التعاون بين أنقرة والقاهرة في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية، والثقافة والتعليم.

كما التقى الرئيس أردوغان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمة 18 لقادة مجموعة العشرين المقامة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي.

وحضر اللقاءين من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري أردوغان لشؤون السياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج، إلى جانب مستشار الرئيس سفر طوران.