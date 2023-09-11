الرئيس التركي: تحسن علاقاتنا مع مصر قد تنعكس إيجاباً على المشاكل الإقليمية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن عودة العلاقات بين بلاده ومصر إلى سابق عهدها ستنعكس إيجابا على المشاكل الإقليمية وخاصة الملف السوري.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين خلال عودته من الهند التي احتضنت قمة زعماء دول مجموعة العشرين.

وقال أردوغان: "عودة علاقاتنا مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل قد تمكننا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية وخاصة في الملف السوري".

وأضاف أردوغان أن بلاده ستعمل على مضاعفة حجم تجارتها مع مصر وإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الطرفين.

وحول لقائه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين، قال أردوغان: "هم قاموا بدعوتنا إلى مصر أولاً، ونحن قلنا لهم ننتظركم في تركيا، والوزراء المعنيون ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة، وسنتخذ خطواتنا وفقًا لذلك".

وأشار أنه أبلغ السيسي خلال اللقاء أنه سيوافق على أوراق اعتماد السفير المصري المعيّن في تركيا.

وأردف: "سنرتقي سويًا بالعلاقات بين تركيا ومصر إلى المستوى الذي تستحقه في أقرب وقت ممكن، إذ يتمتع كلا البلدين بإمكانيات كبيرة في اقتصاديًا وتجاريًا".