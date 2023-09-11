أردوغان: تركيا الأكثر ملاءمة للممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا هي الخط الأكثر ملاءمة لحركة المرور من الشرق إلى الغرب في مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين خلال عودته من الهند التي احتضنت قمة زعماء دول مجموعة العشرين.

وقال أردوغان: "لن يكون هناك ممر بدون تركيا والخط الأكثر ملاءمة لحركة المرور من الشرق إلى الغرب هو الخط العابر من تركيا".

وأضاف أنه سيتم تحديد السعر العالمي للغاز الطبيعي في تركيا، خلال الفترة المقبلة، من خلال الخطوات الملموسة التي ستتخذ في إنشاء قاعدة الغاز الطبيعي.

وحول البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعلنته تركيا الأسبوع الماضي، قال أردوغان: "النتائج التي خلفها البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل زادت من حيوية الأسواق، ونأمل أن يبدأ تدفق الائتمان من الخارج إلى تركيا".

وأضاف: "خلال رحلتنا المرتقبة إلى أمريكا سنجتمع مع العديد من العلامات التجارية التي لديها استثمارات في بلدنا وسنجري محادثات مباشرة معهم".

وذكر أن مؤسسة مالية مقرها واشنطن قدمت 550 مليون دولار لتمويل منشأة بتروكيماويات خاصة بولاية أضنة التركية، بجانب مباحثات تركية جزائرية في استثمارات الطاقة بتركيا، مضيفا "وهذا التمويل مهم جدا للاستثمار".

وقال: "إن تطور اقتصادنا بالخطوات الداعمة التي قدمناها وديناميكية القطاع الخاص يجذب المستثمرين من الولايات المتحدة ومختلف البلدان، وإذا تمكنا من زيادة حجم تجارتنا (مع الولايات المتحدة) من أقل من 20 مليار دولار في عام 2019 إلى أكثر من 32 مليار دولار في عام 2022، فهذا يعني أننا سنصل إلى هدفنا المتمثل في 100 مليار دولار".

وأكد أنه مع السياسات المتوازنة والإصلاحات الهيكلية سيتم خفض معدلات التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى.

وتابع: "في مثل هذا الوقت من العام المقبل سنرى بوضوح تراجع التضخم بشكل مستمر".

وشدد على أن الإصلاحات الهيكلية ستدعم بشكل قوي السياسة المالية والنقدية، معربا عن اعتقاده بأنه "سيتعين رفع التصنيف الائتماني لتركيا".

وفيما يخص اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، قال أردوغان: "يجب أن تعلم شعوب الدول الغربية أن تركيا هي الوحيدة التي تحاول منع حدوث أزمة غذاء عالمي لسعيها بجد لإعادة فتح ممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود".

وأضاف أن تركيا ستكون على كل طاولة كقوة استقرار لمنع العالم من الانجرار إلى أزمة جديدة في الغذاء أو الطاقة أو غيرها من الأزمات، ولمنع إراقة المزيد من الدماء.

وحول زيارته إلى سوتشي الروسية الأسبوع الماضي، لفت أردوغان إلى لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح أن بوتين تحدث عن إمكانية روسيا في شحن مليون طن من الحبوب في المرحلة الأولى عبر البحر الأسود.

وأشار أردوغان إلى أن هذه القضايا نوقشت بالتفصيل في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى سوتشي، وقال إن بوتين أخبره أن الوعود التي قطعها الغرب لم يتم الوفاء بها.

وأضاف أن الجانب التركي بحث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال قمة العشرين إرسال مليون طن من الحبوب إلى الدول الإفريقية الفقيرة بتعاون قطري روسي تركي.

ولفت إلى بذل تركيا جهودا دبلوماسية مكثفة لإرساء السلام منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على ضرورة إيفاء الدول الغربية بدورها بوعودها تجاه مبادرة شحن الحبوب.

وقال إن تركيا طرحت على الرئيس الروسي شحن مليون طن في الوقت الراهن، مع مواصلة أنقرة حث روسيا على زيادة هذه الكمية.