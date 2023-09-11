أردوغان: تركيا ستواصل العمل حتى إعادة العمل بصفقة الحبوب

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن عودة العلاقات بين تركيا ومصر إلى سابق عهدها ستنعكس إيجابا على المشاكل الإقليمية خاصة على الملف السوري.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين في طريق عودته من الهند حيث حضر قمة زعماء دول مجموعة العشرين.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "عودة علاقاتنا مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل قد تمكننا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية وخاصة في الملف السوري".

وأضاف أردوغان أن تركيا ستعمل على مضاعفة حجم تجارتها مع مصر وإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الطرفين.

وحول لقائه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين، قال أردوغان: "هم قاموا بدعوتنا إلى مصر أولاً، ونحن قلنا لهم ننتظركم في تركيا، والوزراء المعنيون ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة".

تركيا مركز للغاز:

وقال الرئيس إن تركيا هي الخط الأكثر ملاءمة لحركة المرور من الشرق إلى الغرب في مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي في قمة زعماء دول مجموعة العشرين.

وقال أردوغان: "لن يكون هناك ممر بدون تركيا والخط الأكثر ملاءمة لحركة المرور من الشرق إلى الغرب هو الخط العابر من تركيا".

وأضاف أنه سيتم تحديد السعر العالمي للغاز الطبيعي في تركيا، خلال الفترة المقبلة، من خلال الخطوات الملموسة التي ستتخذ في إنشاء قاعدة الغاز الطبيعي.

وحول البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعلنته تركيا الأسبوع الماضي، قال أردوغان: "النتائج التي خلفها البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل زادت من حيوية الأسواق، ونأمل أن يبدأ تدفق الائتمان من الخارج إلى تركيا".

اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود:

قال الرئيس أردوغان إن تركيا ستواصل العمل على إعادة العمل صفقة الحبوب؛ وأكد أنه سيواصل المحادثات مع الرئيس الروسي بوتين حول إحياء ممر البحر الأسود لمساعدة الدول الأفريقية الفقيرة.