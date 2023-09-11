وزارة الصحة التركية تجهز فريق إنقاذ لإرساله إلى المغرب للمساعدة في العمليات

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، الأحد، أن الوزارة جهزت فريقا طبيا من 40 فردا، لإرساله إلى المغرب في حال تلقي طلب المساعدة من الرباط.

وقال قوجه في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "متأهبون لمساعدة أشقائنا المغاربة".

وأضاف أن الوزارة بدأت محادثاتها لإرسال فرق ومعدات طبية إلى منطقة الزلزال.

وأشار إلى تجهيز وحدات استجابة الطوارئ ومولدات كهربائية ومستهلكات طبية وأدوية وأجهزة طبية.

وأضاف أن الوزارة أعدت فريقا طبيا من 40 شخصا لإرساله إلى منطقة الزلزال في تلقي طلب مساعدة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المغرب، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن بالمملكة، إلى 2122 وفاة، وفق حصيلة غير نهائية.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز (وسط)، عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.