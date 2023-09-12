أردوغان: أولويتنا في المرحلة القادمة صياغة دستور جديد للدولة

قال الرئيس أردوغان نستعد لطرح مشروع دستور جديد يلبي تطلعات شعبنا في المئوية الجديدة لتركيا.

وأضاف خلال ندوة الدستور الجديد: مشروع الدستور الجديد سيجنب البلاد أي محاولات للانقلاب عليه،

مؤكدا أن: أولويتنا في المرحلة القادمة صياغة دستور جديد للدولة.

الفيضانات في ليبيا:

على صعيد آخر، أكد الرئيس أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الليبي بكامل إمكاناتها في الأيام العصيبة التي يمر بها جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار "دانيال".

وأشار أن 3 طائرات شحن تركية توجهت إلى ليبيا محملة بالمساعدات في المرحلة الأولى.

وقال: "كما لم نترك الشعب الليبي وحيدا حتى اليوم، فإننا نقف إلى جانب أشقائنا بكامل إمكاناتنا في هذه الأيام العصيبة".

وشدد على أن هدف أنقرة يتمثل في ضمان تضميد جراح ليبيا بأقرب وقت.