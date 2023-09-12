الجهود التركية مستمرة لمساعدة ليبيا في مواجهة آثار إعصار دانييل المدمر

تواصل أنقرة جهودها وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء الليبيين بعد الإعصار الذي ضرب البلاد وخلف أكثر من 3000 ضحية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء في بيان: "نواصل جهودنا لتقديم الدعم والمساعدة لليبيا الشقيقة دون انقطاع بالتنسيق مع مؤسساتنا ذات الصلة".

وأضافت: "تركيا ترسل 3 طائرات من المساعدات الإنسانية وفريقا للبحث والإنقاذ إلى ليبيا بتنسيق من وزارتنا".

وأشار البيان إلى أن تركيا تقف إلى جانب صديقتها وشقيقتها ليبيا في هذا اليوم العصيب ومستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم لها.

من جانبه، أعلن رئيس إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية "آفاد" أوكاي مميش، أنهم سيرسلون إلى ليبيا 3 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية، وتقل أيضا فريقا للبحث والإنقاذ.

وأضاف أن فريق البحث والإنقاذ مكون من 168 عنصراً إلى جانب معدات تُستخدم في أعمال البحث والإنقاذ.

وأشار إلى أن المساعدات تتضمن بطانيات وخياما ومواد غذائية ومنظفات ومولدات كهرباء ومستلزمات أخرى.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي: "نقف إلى جانب أشقائنا الليبيين الذين عانوا أكبر كارثة سيول في السنوات الأخيرة ووجهوا نداء دوليا للمساعدة".

وأضاف يرلي قايا أن فرق "آفاد" وقوات الدرك والأمن ستتوجه إلى ليبيا للمشاركة في جهود المساعدة، متمنيا الرحمة للضحايا.

من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، في تصريحات صحفية، إن عدد الضحايا في مدينة درنة وحدها "يفوق ألفي قتيل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.