الحكومة التركية: معالجة أزمة التضخم ستسغرق بعض الوقت

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن مكافحة التضخم يشكل العنصر والهدف الأكثر أهمية في البرنامج الاقتصادي التركي متوسط المدى الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي.

وقال شيمشك إن الاستهلاك المحلي المستمر ونمو الائتمان ضروريان لخفض التضخم إلى خانة الآحاد، كما هو مستهدف في خريطة الطريق الاقتصادية الجديدة للبلاد للسنوات الثلاث المقبلة .

من جانبه، أقر الرئيس رجب طيب أردوغان بالصعوبات المقبلة، وقال إنه يأمل أن يرى انخفاضا "واضحا للغاية" في التضخم خلال 12 شهرا القادمة، نظرا لأن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى تدخل السياسات الاقتصادية حيز التنفيذ.

وفي حديثه مع الصحفيين في طريق عودته من قمة مجموعة العشرين في الهند، قال أردوغان إن على تركيا أن تتحلى بالصبر في سعيها لخفض التضخم بالنظر إلى الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.

ويعتقد الرئيس أن خريطة الطريق الاقتصادية الجديدة ستعزز ثقة المستثمرين بقوة، قائلاً إن تركيا ستشهد تدفقاً قوياً للأموال قريباً.

وتهدف الخطة متوسطة المدى الجديدة للحكومة إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد في غضون ثلاث سنوات.

وتشير التوقعات الجديدة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 65% بحلول نهاية العام قبل أن ينخفض إلى 33% في العام المقبل، ارتفاعًا من 24.9% و13.8% على التوالي في توقعات العام السابق.

ومن المتوقع أن ينخفض إلى 15.2% بداية عام 2026 قبل أن ينخفض أكثر إلى 8.5% بحلول نهاية عام 2026.

وارتفع التضخم إلى 58.94% خلال الأشهر الـ12 المنتهية في أغسطس/آب، كان قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ 24 عامًا بنسبة 85.5% في أكتوبر/تشرين أول الماضي، ثم استقر عند 47.83% في يوليو/حزيران من هذا العام بعد تراجعه إلى 38.21% في يونيو/تموز.

وأكد شيمشك أن السياسات لن تسمح للتضخم بتقويض القوة الشرائية للعمال والمتقاعدين، لكنه شدد على أن خفض التضخم ضروري لتعزيز دخلهم.

وفي مقابلة مع قناة إن تي في، يوم الاثنين، أكد أيضًا على أهمية نمو الإنتاجية واستقرار الأسعار في تحقيق النمو الاقتصادي. ودعا إلى المسؤولية الجماعية لأصحاب العمل والنقابات والمواطنين في مكافحة التضخم.

وفي أقوى تعهداته بدعم إصلاح سياسة فريقه الاقتصادي الجديد بعد انتخابات مايو/أيار، قال أردوغان الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض إلى خانة الآحاد "بدعم من السياسة النقدية المتشددة".

وشدد أردوغان على أنهم لن يضحوا بالتوسع الاقتصادي أو الوظائف مع تعديل السياسات.

بعد فوزه بإعادة انتخابه، عين الرئيس فريقا اقتصاديا جديدا، بما في ذلك شيمشك ومحافظة البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) حافظة غاية أركان ، الذين أطلقوا زيادات قوية في أسعار الفائدة في محاولة لمعالجة مشكلة التضخم طويلة المدى في البلاد.

وفي عهد أركان، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة القياسي ثلاث مرات تقريباً إلى 25% ، وتعهد بتعزيز التشديد النقدي تدريجياً حسب الحاجة.

ويعتقد المحللون أن السلطة النقدية تحتاج إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي أعلى بكثير في الاجتماع المقبل في 21 سبتمبر لأن التضخم قد ارتفع إلى ما يقرب من 60%.

قال البنك المركزي إن التضخم من المرجح أن يرتفع إلى ما يقرب من 62% بحلول نهاية العام بالرغم من رفع سعر الفائدة بشكل أكثر قوة من المتوقع بمقدار 750 نقطة في أغسطس.

في الوقت نفسه، قال شيمشك أيضًا إن الحكومة ستسعى للحصول على مزيد من الإيرادات خارج الميزانية، بما في ذلك من الخصخصة، وسيتم تنفيذ التشديد الكمي إذا لزم الأمر.

وقال إن السلطات تهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء تأثير الزلازل المدمرة هذا العام، مضيفا أن التمويل الأجنبي سيكون عنصرا من عناصر البرنامج الاقتصادي.

وبدأ شيمشك جولة ترويجية للاستثمار العالمي في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي يوم الجمعة، لمناقشة إصلاحات الحكومة بشكل أساسي.

ومن المقرر أن يسافر إلى نيويورك والقوى الاقتصادية الأوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا ومدن في آسيا والشرق الأوسط للقاء العشرات من كبار الرؤساء التنفيذيين.