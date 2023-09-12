حزب العدالة والتنمية التركي: من الضروري إحياء مبادرة الحبوب

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك ضرورة إحياء اتفاق مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية التركي برئاسة أمينها العام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد تشليك على أهمية تعاون تركيا وروسيا وقطر في إيصال الحبوب إلى الدول الفقيرة.

وأوضح تشليك أنّ الأساس في عملية إيصال الحبوب الأوكرانية إلى العالم هي مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود برعاية الأمم المتحدة.

وفي مراسم أقيمت بإسطنبول يوم 22 يوليو/ تموز 2022، وقعت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود بهدف الحد من تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار المواد الغذائية العالمية.

وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، في 17 يوليو الماضي: "لقد انتهت بالفعل اتفاقية ممر الحبوب، وتم إيقافها. ستعود روسيا فورا إلى الاتفاقية بمجرد تنفيذ شروطها، فلم يتم الوفاء بالقسم المتعلق بروسيا في الاتفاقية".