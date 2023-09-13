أردوغان يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني في أنقرة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في العاصمة أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان عقد لقاء مع البرهان، الأربعاء، في المجمع الرئاسي التركي، مشيرة إلى أن اللقاء جرى مغلقًا بين الجانبين.

ولم يصدر بيان رسمي حول تفاصيل ما تناوله الجانبان من قضايا خلال اللقاء.

وفي وقت سابق، الأربعاء، ذكر بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، أن البرهان سيجري خلال الزيارة (غير محددة المدة)، مباحثات مع الرئيس أردوغان، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق البرهان في زيارته، وفق البيان، كل من وزير الخارجية علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.

وتعتبر زيارة البرهان إلى تركيا الخامسة من نوعها، بعد مصر وجنوب السودان وقطر وإريتريا، منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/ نيسان الماضي.