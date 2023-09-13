البرلمان الأوروبي يناقش "تقرير تركيا 2022" الذي أعدته المفوضية الأوروبية

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، على ضرورة توصل تركيا والاتحاد إلى "فهم مشترك" لبناء مستقبل بما يضمن النفع المتبادل للطرفين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، خلال مناقشة "تقرير تركيا 2022" الذي أعدته المفوضية الأوروبية.

وأفاد فارهيلي أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للعلاقات مع تركيا، ويرغب في تعزيزها بشكل مبني على التعاون ويضمن النفع المتبادل للطرفين.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى فهم مشترك حيال مستقبل العلاقات، يحتاج كلا الطرفين إلى بذل الجهود لتحقيق النجاح، الاتحاد الجمركي وتسهيل التأشيرات والطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات والأمن الغذائي هي بعض المجالات التي يمكننا أن نتقدم فيها بسرعة".

وذكر فارهيلي أن الاتحاد الأوروبي سعيد باستضافة تركيا للاجئين لسنوات، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل دعمه لها في هذه القضية.

وفي حديثه عن مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، قال فارهيلي: "نرحب بدعم تركيا لأوكرانيا وسلامة أراضيها وجهودها لتنشيط مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، التي تلعب دورا مهما في ضمان الأمن الغذائي العالمي".

يذكر أن مفوض الاتحاد الأوروبي فارهيلي أجرى الأسبوع الفائت سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى في أنقرة وأعلن أنها كانت مثمرة.