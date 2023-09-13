القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

رئيس مجلس السيادة السوداني يزور تركيا اليوم

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 13.09.2023 14:49
الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. تركيا. 13 /08 /2021 الأناضول الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. تركيا. 13 /08 /2021 (الأناضول)

يجري رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم زيارة رسمية لتركيا يبحث فهاي القضايا المشتركة.

وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، أن البرهان سيجري خلال الزيارة (غير محددة المدة)، مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق البرهان في زيارته، وفق البيان، كل من وزير الخارجية علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.

وتعتبر زيارة البرهان إلى تركيا الخامسة من نوعها، بعد مصر وجنوب السودان وقطر وإريتريا، منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

ويتبادل الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب خروقات خلال اشتباكات لم تفلح عدة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق عقدت اللجنة الأمنية التركية الإيرانية اجتماعها الـ 55، أمس الثلاثاء،...
مختارات