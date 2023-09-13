القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

فيدان: محادثات تركية ـ عربية مكثفة بشأن "طريق التنمية"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 13.09.2023 23:21
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي في أنقرة، 13-9-2023 صورة: الأناضول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي في أنقرة، 13-9-2023 (صورة: الأناضول)

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إجراء محادثات مكثفة مع العراق والإمارات وقطر بشأن مشروع طريق التنمية التركي ـ العراقي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة.

وقال فيدان إن طرق التجارة الجديدة أصبحت مهمة بعد التطورات الجيوسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين أو الغرب والصين.

وأشار إلى أن هذه التطورات أعادت أيضاً طرح طرق التجارة الأخرى التي تمت مناقشتها سابقاً من الناحية النظرية.

وذكر فيدان أن الطريق التجاري لا يعني تلبية التجارة وحدها، بل هو في الوقت نفسه انعكاس للمنافسة الجيواستراتيجية.

وأكد أن "العراق والإمارات وتركيا وقطر تجري محادثات مكثفة بشأن مشروع طريق التنمية التركي ـ العراقي".

يتبع..

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الأربعاء، أن أنقرة ترفض...
مختارات