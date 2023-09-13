فيدان: محادثات تركية ـ عربية مكثفة بشأن "طريق التنمية"

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إجراء محادثات مكثفة مع العراق والإمارات وقطر بشأن مشروع طريق التنمية التركي ـ العراقي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة.

وقال فيدان إن طرق التجارة الجديدة أصبحت مهمة بعد التطورات الجيوسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين أو الغرب والصين.

وأشار إلى أن هذه التطورات أعادت أيضاً طرح طرق التجارة الأخرى التي تمت مناقشتها سابقاً من الناحية النظرية.

وذكر فيدان أن الطريق التجاري لا يعني تلبية التجارة وحدها، بل هو في الوقت نفسه انعكاس للمنافسة الجيواستراتيجية.

وأكد أن "العراق والإمارات وتركيا وقطر تجري محادثات مكثفة بشأن مشروع طريق التنمية التركي ـ العراقي".

يتبع..