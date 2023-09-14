نائب وزير الخارجية التركي يعزي بضحايا الفيضانات في السفارة الليبية بأنقرة

قام نائب وزير الخارجية أحمد يلدز بزيارة السفارة الليبية في أنقرة، لتقديم التعازي في ضحايا كارثة الفيضانات التي أصابت سواحل ليبيا.

وأوضح يلدز في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، الخميس، أنه وقع على دفتر التعزية في السفارة.

وأضاف أنه أعرب عن تعازيه للسفير الليبي مصطفى القليب في ضحايا الكارثة.

والأحد، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، الأربعاء.