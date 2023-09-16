أردوغان يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إلى الولايات المتحدة، من أجل المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأناضول، أن طائرة الرئيس أردوغان أقلعت من مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول الساعة 14.00 (3+ تغ) إلى نيويورك.

وكان في وداع الرئيس أردوغان في المطار، نائبه جودت يلماز ووالي إسطنبول داود غُل، ومسؤولون آخرون.

ويرافق الرئيس في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والتجارة عمر بولات، والبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي محمد أوزهسكي.

كما يرافقه أيضا وزيرا الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس عاكف تشاغاطاي، وعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يلقي أردوغان كلمة في الاجتماع الذي سيكون موضوعه "إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي: تسريع وتيرة العمل بشأن أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة من أجل تحقيق السلام والرخاء والتطور والاستدامة للجميع".

ومن المنتظر أن يجري أردوغان العديد من اللقاءات والمحادثات رفيعة المستوى، خاصة مع نظرائه، خلال فترة وجوده في نيويورك.

وفي إطار الزيارة التي من المتوقع أن تنتهي في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، سيحضر أردوغان فعاليات يشارك فيها أتراك وممثلو المجتمع المدني في العالم التركي مقيمون في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي عالم الأعمال، ومسؤولي مراكز الفكر، وقادة الرأي من مختلف شرائح المجتمع الأمريكي.