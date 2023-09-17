أردوغان يترحم على مندريس ورفاقه في الذكرى الـ62 لإعدامهم

ترحّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، على أرواح رئيس الوزراء الأسبق "عدنان مندريس" ورفاقه، في الذكرى السنوية الـ 62 لإعدامهم من قبل الانقلابيين.

وكتب أردوغان، في منشور على حسابه بمنصبة "إكس" (تويتر): "أحيي بكل احترام ذكرى رئيس الوزراء عدنان مندريس، ووزيري الخارجية فطين رشدي زورلو، والمالية حسن بولاتكان الذين حكم عليهم بالإعدام بشكل غير قانوني في محاكم الانقلاب".

وأضاف: "أرجو من الله أن يتغمد برحمته مندريس ورفاقه الذين لم يتمكن الانقلابيون من محوهم من وجدان شعبنا".

بدوره، ترحم رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على أرواح مندريس ورفاقه.

وقال في منشور على حسابه بموقع "إكس": "هذا الشعب (التركي) لم ولن ينساكم".

وشدد ألطون أن مندريس ورفاقه قدموا خدمات جليلة للديمقراطية التركية.

وفي 27 مايو/ أيار 1960، شهدت تركيا انقلاباً عسكرياً على حكومة عدنان مندريس، نفذه جنرالات وضباط وضعوا أياديهم على السلطة في تركيا آنذاك، وقاموا بإعدام مندريس في 17 سبتمبر/ أيلول 1961، بعد يوم من إعدام رفاقه.