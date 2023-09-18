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أردوغان: موقف الاتحاد الأوروبي من انضمام تركيا سيكون عاملاً حاسماً في مستقبل علاقاتنا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 18.09.2023 20:55
آخر تحديث في 18.09.2023 21:37
الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في حفل عشاء نظمته اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية TASC في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 18 سبتمبر 2023 الأناضول الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في حفل عشاء نظمته اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية (TASC) في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 18 سبتمبر 2023 (الأناضول)

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن موقف الاتحاد الأوروبي من انضمام تركيا إليه سيكون عاملاً حاسماً في مستقبل علاقاتنا.

وأضاف في كلمة ألقاها بقمة "كونكورديا" السنوية الثالثة عشر، بمدينة نيويورك التي يزورها للمشاركة في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تركيا لاعب دولي في الصناعات الدفاعية رغم القيود، وصادراتنا الدفاعية في النصف الأول من 2023 بلغت 2 مليار و400 مليون دولار.

كما أعرب الرئيس أردوغان عن ترحيبه بتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً تجاوز معظم العوائق في المحادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن وزيادة الاتصالات بين الجانبين في المستقبل.

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ الإرهاب "مصدر تهديد مشترك" لتركيا والولايات المتحدة، وأنّ بلاده ستعزز التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب

وقال أردوغان: "نظرا للمرحلة الحرجة التي يمر بها العالم نرى أن إحياء العلاقات التركية الأمريكية فرصة".

وأردف: "كل تطور في منطقتنا يؤكد مدى خطأ فرز الإرهابيين إلى سيئ وجيد، لا يمكن التفاوض مع الإرهابيين ومصادقتهم وعقد شراكات معهم"

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