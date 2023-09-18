وزير الخارجية التركي ونظيرته الألمانية يبحثان قضايا إقليمية ودولية

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك قضايا إقليمية ودولية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وجاءت مباحثات فيدان مع بيربوك في لقاء جمع بينها بـ"البيت التركي" في نيويورك على هامش مشاركتهما بأعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر حساب الخارجية التركية في منصة "إكس" أن فيدان وبيربوك بحثا ملف تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ورفع تأشيرات الدخول عن المواطنين الأتراك لدول الاتحاد.

كما ناقش الجانبان مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وآخر المستجدات المتعلقة بجزيرة قبرص، ومسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وأيضا مسار انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

فيدان يلتقي نظيره الأيرلندي في نيويورك

كما التقى وزير الخارجية التركي، الأحد، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الخارجية مايكل مارتن في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويأتي لقاء فيدان ومارتن الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع في أيرلندا، في إطار مشاركتهما بأعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد اجتماع الطرفين في "البيت التركي" الذي يضم القنصلية العامة التركية في نيويورك.

في السياق ذكر حساب الخارجية التركية في منصة "إكس" (تويتر) أن فيدان ومارتن بحثا العلاقات الثنائية والزيارات الرفيعة المتبادلة.

كما ناقش الجانبان مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وآخر المستجدات المتعلقة بجزيرة قبرص، وعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتستمر لمدة 6 أيام.