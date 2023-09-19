أردوغان: كراهية الأجانب وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق

قال الرئيس أردوغان: لقد تحولت كراهية الأجانب والعنصرية والكراهية ضد المسلمين إلى أزمة ووصلت إلى مستويات مثيرة للقلق في العام الماضي.

وأكد الرئيس التركي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك، الدورة الـ78 أن مجلس الأمن الدولي لم يعد ضمانة للأمن العالمي.

وقال أردوغان في هذا السياق: "مجلس الأمن الدولي لم يعد ضمانة للأمن العالمي وبات ساحة تصادم للاستراتيجيات السياسية للدول الخمس دائمة العضوية".

وأضاف: "ينبغي علينا بناء هيكل لإدارة عالمية قادرة على تمثيل جميع الأعراق والمعتقدات والثقافات في العالم".

وأردف: "علينا إعادة هيكلة المؤسسات المسؤولة عن ضمان الأمن والسلام والرفاهية في العالم بسرعة، تحت قيادة الأمم المتحدة".

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، أكد على أنّ بلاده ستواصل جهودها بشكل مطرد لإنهاء الحرب عبر الدبلوماسية والحوار، بناء على أساس استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وفي الشأن القبرصي قال الرئيس التركي: "ننتظر من قوة حفظ السلام الأممية في جزيرة قبرص التزام مبدأ الحياد، ولا نريد لها أن تواجه خسارة جديدة لسمعتها"

ودعا المجتمع الدولي للاعتراف باستقلال جمهورية شمال قبرص التركية وتأسيس علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية معها.

وعن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قال: "ما ننتظره من الاتحاد الأوروبي هو القيام بمسؤولياته تجاه تركيا وإنهاء المواقف المتناقضة تجاهنا".

وفي شأن البيئة، قال: "أدعو من هذا المنبر كافة الدول والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لدعم "حركة صفر نفايات".

وأردف: "لا يمكننا أن نورث أطفالنا عالماً مليئاً بالتلوث والموارد الطبيعية المستنزفة نتيجة للاستهلاك بلا وعي.