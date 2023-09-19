وزارة الخارجية التركية: أذربيجان اتخذت تدابير ضرورية على أراضيها

قالت وزارة الخارجية التركية إن أذربيجان "اضطرت لاتخاذ التدابير التي تراها ضرورية على الأراضي الخاضعة لسيادتها".

وأفادت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن العناصر الأرمنية المسلحة غير الشرعية في إقليم قره باغ الأذربيجاني تواصل منذ مدة طويلة استفزازاتها واعتداءاتها المسلحة ضد الجيش والقوات الأمنية الأذربيجانية.

وذكرت أن "الجيش الأذربيجاني أطلق اليوم عملية ضد الإرهاب تنحصر أهدافها في استهداف العناصر العسكرية".

وأشارت أنه "لم يتم إزالة المخاوف المشروعة والمبررة التي عبرت عنها أذربيجان باستمرار بشأن الوضع على الأرض منذ انتهاء حرب قره باغ الثانية".

وأضافت: "كان على أذربيجان اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية على الأراضي الخاضعة لسيادتها"

وأكدت على ثقتها بأن السبيل الوحيد لإرساء الاستقرار "هو ضمان استمرار المحادثات الجارية بين أذربيجان وأرمينيا بشكل يركز على النتائج".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن التوتر تصاعد بسبب إطلاق قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في منطقة قره باغ الأذربيجانية النار بشكل ممنهج على مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وقيامها بأعمال تحصينات.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.