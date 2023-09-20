أردوغان في اتصال مع نظيره الأذربيجان: ندعم أذربيجان دعماً مطلقاً

جدد الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، تأكيده دعم أنقرة المطلق لأذربيجان في حربها على الإرهاب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، حسب بيان رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان تلقى من علييف معلومات عن العملية التي أطلقتها أذربيجان ضد الإرهاب في إقليم قرة باغ.

وأضاف أن الزعيمين تبادلا أيضا وجهات النظر في القضايا الإقليمية التي تهم البلدين بشكل وثيق.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن التوتر تصاعد بسبب إقدام قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في إقليم قره باغ الأذربيجاني على إطلاق النار بشكل ممنهج مستهدفة مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وقيامها بأعمال تحصينات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي السكان الأرمن في قره باغ تقدموا بطلب عن طريق قوة السلام الروسية، تم بموجبه التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في الإقليم، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية المتواجدة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.