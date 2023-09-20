أردوغان يلتقي نتنياهو في البيت التركي في نيويورك

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وسط تحسن في العلاقات الثنائية.

وبعد أكثر من عقد من التوترات، تحسنت العلاقات مع الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة، بما في ذلك زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ إلى أنقرة العام الماضي.

وقال مكتب نتانياهو إنه خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء في البيت التركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "قرر الزعيمان مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في التجارة والمسائل الاقتصادية والطاقة"، كما وجها دعوات متبادلة للزيارات "قريبا".

وبحثا أيضا "القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية".

وتؤكد السعودية منذ أعوام طويلة أن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل واعترافها بها يتوقف على تطبيق حل الدولتين مع الفلسطينيين. ولم تنضم المملكة إلى اتفاقيات أبراهام المبرمة عام 2020 والتي توسطت فيها الولايات المتحدة وأقامت بموجبها إسرائيل علاقات مع جارتي المملكة، الإمارات والبحرين. ولحق بهما السودان والمغرب.

وبحث أردوغان ونتانياهو أيضا "آخر التطورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، حسب بيان للرئاسة التركية.