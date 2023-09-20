أنقرة تدعم خطوات أذربيجان الرامية لحماية وحدة أراضيها

أكد نائب الرئيس التركي أن تركيا تدعم الخطوات التي تتخذها أذربيجان بهدف "حماية وحدة أراضيها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها جودت يلماز، الأربعاء في اجتماع مع رجال أعمال في غرفة تجارة ولاية إزمير غربي تركيا.

ولفت يلماز إلى أن الجيش الأذربيجاني أطلق عملية عسكرية في إقليم "قره باغ".

وأضاف: "ندعم الخطوات التي تتخذها أذربيجان لحماية وحدة أراضيها، وذلك من أجل إحلال السلام والرخاء والاستقرار الدائم في المنطقة".

وقال إن "العلم الأذربيجاني سيرفرف في جميع أنحاء قره باغ الذي يعد أرضًا أذربيجانية".

وأشار إلى أن "إنشاء بيئة خالية من الإرهاب، وحل النزاعات الحدودية، وإحلال السلام والاستقرار في القوقاز، سيعود بالنفع على جميع دول المنطقة".

وشدّد يلماز على أن "خلق الفوضى والاضطرابات في هذه المنطقة لا يخدم سوى القوى الخارجية".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن التوتر تصاعد بسبب إطلاق قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في إقليم قره باغ الأذربيجاني النار بشكل ممنهج على مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وقيامها بأعمال تحصينات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي السكان الأرمن في قره باغ تقدموا بطلب عن طريق قوة السلام الروسية، تم بموجبه التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في الإقليم، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية المتواجدة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية، ونزع سلاحها بالكامل.