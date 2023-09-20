لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي: تقديم 400 مليون يورو لتركيا مساعدة زلازل

صادقت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي على تقديم مساعدة بقيمة 400 مليون يورو لدعم تركيا في معالجة تبعات كارثة الزلزال الذي ضرب ولايات الجنوب في شباط/ فبراير الماضي.

ووافقت اللجنة وافقت 26 صوتا مقابل صوت واحد، على تقديم المفوضية الأوروبية مساعدات إلى تركيا وإيطاليا ورومانيا بقيمة إجمالية تبلغ 454.8 مليون يورو لمواجهة آثار الكوارث.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على المساعدات المذكورة في التصويت الذي سيجري في اجتماع الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يومي 2 و5 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وفي 18 سبتمبر/ أيلول الجاري حصلت المساعدات على مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وسيتم تخصيص 400 مليون يورو من المساعدات إلى تركيا بسبب كارثة الزلزال المزدوج التي ضربت جنوبي البلاد في 6 فبراير.

فيما سيتم منح 33.9 مليون يورو من المساعدات إلى رومانيا التي تعرضت لموجة جفاف عام 2022، و20.9 مليون يورو إلى إيطاليا، حيث تسببت الفيضانات بدمار في سبتمبر/ أيلول العام الماضي.

وسيتم تغطية المساعدات من القسم المخصص من موازنة الاتحاد الأوروبي للتضامن والمساعدات الطارئة.

وستمنح المساعدات المالية بعد الموافقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي.