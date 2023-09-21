أردوغان: القضاء سيعاقب مرتكبي الاعتداءات الدنيئة ضد السياح

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن مرتكبي الاعتداءات الدنيئة ضد السياح في تركيا سينالون العقوبة اللازمة أمام القضاء.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، في ختام زيارته إلى ولاية نيويورك الأمريكية للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أردوغان: "تركيا دولة قانون ومرتكبو الاعتداءات الدنيئة ضد ضيوفنا سينالون العقوبات اللازمة أمام القانون".

وتابع: "الشيء الذي أصر عليه دائماً، هو أننا نحتاج إلى استخدام اللغة التي يفهمها السائحون في اللافتات والإشارات وبالأخص في المناطق السياحية، ولا نستطيع أن نسير بنفس الطريق الذي تسير فيه المعارضة".

وأردف: "من المؤسف أن العنصرية والعداء للإسلام من بين المشاكل الرئيسية التي يعاني منها العالم، ويؤسفنا أن نرى فيروس العنصرية الذي ينتشر بسرعة في الدول الأوروبية التي تسوق نفسها على أنها مهد الحضارة، قد تحول إلى وباء عالمي".

وأضاف: "بلادنا أيضاً تتأثر بهذا الوباء لقد نجحت الدوائر التي تريد نشر كراهية الأجانب في الغرب ببعض الأماكن، وفي بلادنا ممثلون لتلك الدوائر، لكن عليهم أن يعلموا بأن ألغامهم هذه لن تتفجر في تركيا".

وأكد أن الجهات الأمنية في تركيا تتخذ أقصى الحذر من مثل هذه الاستفزازات وتكثف إجراءاتها يوما بعد يوم.

واستطرد: "هناك محاولة لخلق تصور بأن الأحداث الفردية التي تغذيها الفئات المهمشة، يتم تنفيذها ودعمها من قبل المجتمع بكامله".

التضخم والبرنامج الاقتصادي

في شأن آخر، أعرب الرئيس أردوغان، عن أمله رؤية تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتضخم في الربع الأول من العام المقبل.

وقال أردوغان: "آمل أن نبدأ رؤية تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتضخم في الربع الأول من العام المقبل، هناك دلائل جيدة في الوقت الحالي".

وأضاف: "سنجعل اقتصادنا مقاوما لجميع أنواع الصدمات من خلال الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية، لقد فعلنا ذلك سابقا، وسنفعله مرة أخرى".

وبشأن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي كشف عن ملامحه في 6 سبتمبر/أيلول 2023، قال أردوغان: "بعد إعلاننا عنه رأينا الاهتمام باقتصادنا في قمة العشرين، ويسعدنا أن نرى أن هذا الاهتمام يواصل الازدياد في الولايات المتحدة".

من جهة ثانية، أكد الرئيس التركي أن "حماية الأسرة تعني حماية الوطن، سنحارب هذه المشكلة بفعالية، ومستعدون للتعاون في هذا الكفاح على مستوى دولي".

التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل

وفي شأن آخر، قال الرئيس أردوغان، إن بلاده ستبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وستشرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة إلى تركيا وأوروبا.

وأضاف أردوغان (بشأن إسرائيل): "أوضحنا فوائد إنشاء آلية يشارك فيها وزراء البلدين من أجل زيادة التعاون في مختلف المجالات".

وأردف: "سنبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وسنشرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة ليس إلى تركيا فحسب بل إلى أوروبا أيضا".

وعن الزيارات المتبادلة بين البلدين، أوضح الرئيس التركي: "قلت (لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) قوموا بهذه الزيارة أنتم أولا وبعدها سأزور إسرائيل مع فريقي، وقد اتفقنا على ذلك".

قبرص التركية

وعلى صعيد آخر، قال أردوغان، إن الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية دولة مستقلة هو الخطوة الوحيدة والأكثر فعالية التي ستسهم في حل القضة القبرصية.

وأضاف أردوغان: "الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية دولة مستقلة من بلد تلو آخر، سيخدم السلام والاستقرار في شرق المتوسط".

وأردف: "الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية دولة مستقلة هو الخطوة الوحيدة والأكثر فعالية التي ستسهم في حل القضة القبرصية، ونحن لا نعترف بالخيارات الأخرى".