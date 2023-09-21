وزارة الدفاع التركية: سنواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان

أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان وأنها تدعم الخطوات التي اتخذتها لحماية أراضيها.

وفي إحاطة إعلامية، أوضح مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي آق تورك، بخصوص إجراءات مكافحة الإرهاب التي أطلقتها أذربيجان في إقليم "قره باغ" أن تركيا تدعم خطوات باكو في هذا الخصوص والجهود المخلصة لإحلال السلام الدائم مع أرمينيا.

وأضاف أن أنقرة تابعت عن كثب العملية العسكرية التي بدأت في قره باغ وقرار وقف إطلاق النار الذي اتخذ بعد ذلك وآخر التطورات في المنطقة.

وجددت الوزارة تأكيدها بدعم الخطوات التي اتخذتها أذربيجان على أراضيها ومنع الهجمات والاستفزازات طويلة الأمد من قبل المجموعات الأرمنية المسلحة وغير الشرعية.

وأضافت: "نؤكد مرة أخرى أننا سنواصل الوقوف إلى جانب إخواننا الأذربيجانيين في قضيتهم العادلة و الذين نشاركهم في السراء والضراء وفق مبدأ شعب واحد في دولتين".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي السكان الأرمن في قره باغ تقدموا بطلب عن طريق قوة السلام الروسية، تم بموجبه التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في الإقليم، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية المتواجدة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.