أردوغان: هناك دلائل جيدة لرؤية تطورات إيجابية حول التضخم في الربع الأول من العام القادم

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن أمله في رؤية تطورات إيجابية في قضية التضخم في الربع الأول من العام المقبل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، في ختام زيارته إلى ولاية نيويورك حيث شارك في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبين الرئيس أنه لفت الانتباه خلال خطابه أمام الجمعية العامة الثلاثاء، إلى الخطوات التي يتعين اتخاذها لإيصال البشرية إلى مستقبل آمن ومزدهر، وعبّر عن وجهة نظر تركيا بشأن القضايا الدولية ذات الأهمية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

ولفت إلى أنه أعرب عن الأهمية التي يوليها لحماية مؤسسة الأسرة، التي تتعرض لهجوم متزايد من قبل جماعات الضغط العالمية كل يوم.

وأشار إلى أنه أجرى لقاءات مثمرة وودية للغاية مع مالك منصة "إكس" وشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، ونظرائه الجزائري عبد المجيد تبون، والبولندي أندريه دودا، والجنوب إفريقي ماتاميلا سيريل رامافوزا، ورؤساء الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، والإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والإيطالية جورجيا ميلوني، والماليزي أنور إبراهيم.

وبخصوص لقائه مع إيلون ماسك، قال: "ناقشنا مع ماسك قضايا استثمار تسلا في تركيا واتخاذ خطوات مشتركة في أنشطة الفضاء".

وأشار إلى أنه دعا ماسك لحضور مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الفضاء الذي تحتضنه ولاية إزمير بين 27 سبتمبر/ أيلول الجاري و1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتابع: "على الأرجح أن يحضر المهرجان".

وبين أنه التقى عددا من ممثلي منظمات المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة، وناقشوا الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها في مكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية.

وعلى الصعيد الاقتصادي قال أردوغان: "آمل أن نبدأ رؤية تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتضخم في الربع الأول من العام المقبل، هناك دلائل جيدة في الوقت الحالي".

وحول البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي كشف عن ملامحه في 6 سبتمبر/أيلول 2023، قال أردوغان: "بعد إعلاننا عنه رأينا الاهتمام باقتصادنا في قمة العشرين، ويسعدنا أن نرى أن هذا الاهتمام يواصل الازدياد في الولايات المتحدة".

وتابع: "ماذا يعني هذا؟ هذا مؤشر على الثقة بالاقتصاد التركي، ودليل على أن الأهداف التي حددتها حكومتنا واقعية وأن لا أحد يشك في قدرة تركيا على تحقيقها".

وزاد أن "مكافحة التضخم المرتفع الذي يمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم، هي أحد الأهداف الرئيسية لبرنامجنا. كيف سنحقق ذلك؟ سنجعل اقتصادنا مقاوما لجميع أنواع الصدمات من خلال الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية، لقد فعلنا ذلك سابقا، وسنفعله مرة أخرى".

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا يعد من أهم ركائز البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.

ولفت إلى أن تركيا تريد تحويل أحد المباني في مركز إسطنبول المالي بمنطقة أتاشهير إلى مركز لسوق الطاقة.

وفي شأن آخر، أكد الرئيس التركي أن "حماية الأسرة تعني حماية الوطن، سنحارب هذه المشكلة بفعالية، ومستعدون للتعاون في هذا الكفاح على مستوى دولي".