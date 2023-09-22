الاستخبارات التركية تحيد الإرهابي ديندار أفيستا من تنظيم "بي كي كي" في سنجار

أعلن جهاز الاستخبارات التركي تحييد المدعو "خالد رشو قاسم" المسؤول عما يسمى أمن سنجار في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، شمالي العراق.

وأفادت مصادر أمنية، الجمعة، أن عملاء الاستخبارات التركية الميدانيين تسللوا إلى منطقة سنجار في شمال العراق وتمكنوا من تحديد مكان الإرهابي قاسم الملقب "ديندار أفيستا".

ولفتت إلى أن جهاز الاستخبارات التركي نفذ عملية في المنطقة أسفرت عن تحييد الإرهابي قاسم المسمى "مسؤول الأمن" في "وحدات مقاومة سنجار" (YBŞ) التابعة لتنظيم "بي كي كي" إلإرهابي.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي قاسم تم تحييده مع مرافقيه.

وانضم قاسم للتنظيم الإرهابي عام 2014، وشارك في تدريب الإرهابيين وكان مسؤولا ضمن الكوادر المسؤولة عن تجنيد عناصر للتنظيم.

ثم بات ما يسمى "مسؤول الأمن العام في سنجار" في صفوف "وحدات مقاومة سنجار" وأعطى تعليمات قتل العديد من المدنيين في المنطقة، حسبما ذكرت المصادر الأمنية.