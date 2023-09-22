فيدان يبحث مع بوريل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر ومناقشة الخطوات الواجب اتخاذها في علاقات الجانبين.

وأشار بوريل في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، الخميس إلى أن الفرصة أتيحت له لتبادل وجهات النظر مع فيدان في مقر الأمم المتحدة.

وأوضح: "تحدثنا عن الخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قبل التقرير الذي سأقدمه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي مع المفوضية الأوروبية".

وذكر بوريل أنه بحث مع فيدان أيضا الوضع "المثير للقلق للغاية" في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وفي قمة زعماء الاتحاد الأخيرة التي عقدت في يونيو/ حزيران، طلب مجلس الاتحاد الأوروبي من بوريل والمفوضية الأوروبية إعداد تقرير عن حالة العلاقات مع تركيا لمناقشته في الخريف، في ضوء نتائج انتخابات 28 مايو/ أيار.