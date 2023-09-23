وزير النقل التركي يختتم زيارة عمل للجزائر

اختتم وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أمس الجمعة، زيارته للجزائر بالاطلاع على عدد من معالم العاصمة الجزائرية.

واستهل الوزير أورال أوغلو برفقة سفير تركيا بالجزائر محمد مجاهد كوجوك يلماز، زيارته إلى الجامع الكبير بالعاصمة حيث كان في استقباله عميد الجامع الكبير بالجزائر ووزير الدولة الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني.

وتلقى أورال أوغلو، الذي زار الأجزاء الرئيسية من الجامع معلومات من الوزير الحسيني عن المسجد.

وغادر أورال أوغلو والوفد المرافق له الجامع بعد التقاط صور تذكارية.

كما زار النصب التذكاري لشهداء الجزائر حيث قرأ سورة الفاتحة على أرواح الذين ارتقوا خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

ولم ينس أورال أوغلو التقاط صور تذكارية في مقام الشهيد الواقع على تلة عالية بالعاصمة الجزائر.

وكانت المحطة الأخيرة للوزير أورال أوغلو هي الزاوية البلقايدية الهبرية في الجزائر.

وأدى أورال أوغلو، برفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، ووزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، صلاة الجمعة بالزاوية.

وعقب الصلاة توجه أورال أوغلو برفقة الوزير رخروخ والسفير كوجوك يلماز إلى مطار هواري بومدين حيث غادر الجزائر.

ووصل الوزير التركي الجزائر الخميس في زيارة اختتمها اليوم الجمعة.

وعقد في وقت سابق لقاءات منفصلة مع وزراء النقل يوسف الشرفة، والصيد البحري والمأكولات البحرية أحمد بداني، والأشغال العامة والري والمرافق الأساسية لخضر رخروخ.