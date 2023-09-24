أردوغان يلتقي علييف في نخجوان بعد عملية "قره باغ"

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، زيارة لمنطقة نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم، تلبية لدعوة نظيره إلهام علييف، بعد عملية مكافحة الإرهاب التي نفذتها أذربيجان ضد القوات الأرمنية غير الشرعية في منطقة "قره باغ".

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، سيبحث الرئيسان العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في قره باغ، والقضايا الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيسان في حفل وضع حجر أساس مشروع مد خط غاز إغدير-نخجوان وحفل افتتاح مجمع نخجوان العسكري بعد انتهاء أعمال التجديد.

وأشار البيان إلى أنّ زيارة أردوغان لنخجوان ستكون ليوم واحد فقط.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال أردوغان، الأسبوع الماضي إن تركيا تتوقع من أرمينيا أن تفي بالتزاماتها، وخاصة تلك المتعلقة بفتح ممر "زانجيزور"، وهو طريق رئيسي مخطط له دون عوائق عبر الأراضي الأرمينية ويربط أذربيجان بمنطقة نخجوان.