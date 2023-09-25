أردوغان في زيارة رسمية لجمهورية نخجوان الأذربيجانية

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان بمراسم استقبال رسمية في المطار قبل أن يصطحبه إلى المجلس الأعلى في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم بأذربيجان.

وأمام المجلس الأعلى أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس أردوغان الذي حيا حرس الشرف، وسط عزف النشيدين الوطنيين لتركيا وأذربيجان.

وبعد انتهاء مراسم الاستقبال، توجه الرئيسان إلى مبنى المجلس الأعلى في مستهل لقاء ثنائي.

ويقيم الرئيس التركي زيارة عمل إلى نخجوان تلبية لدعوة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

ونخجوان، إقليم يتبع أذربيجان تبلغ مساحته حوالي 5363 كيلو مترا مربعا، وهو منفصل جغرافيا عن باقي أذربيجان. ويتطلب الوصول إليه المرور إما عبر إيران أو أرمينيا، ويمتلك الإقليم حدودا قصيرة مع تركيا بطول نحو 17 كم.