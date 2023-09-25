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أردوغان في زيارة رسمية لجمهورية نخجوان الأذربيجانية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.09.2023 15:43
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مستقبلا نظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان في المطار. جمهورية نخجوان. 25/09/2023 الأناضول الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مستقبلا نظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان في المطار. جمهورية نخجوان. 25/09/2023 (الأناضول)

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان بمراسم استقبال رسمية في المطار قبل أن يصطحبه إلى المجلس الأعلى في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم بأذربيجان.

وأمام المجلس الأعلى أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس أردوغان الذي حيا حرس الشرف، وسط عزف النشيدين الوطنيين لتركيا وأذربيجان.

وبعد انتهاء مراسم الاستقبال، توجه الرئيسان إلى مبنى المجلس الأعلى في مستهل لقاء ثنائي.

ويقيم الرئيس التركي زيارة عمل إلى نخجوان تلبية لدعوة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

ونخجوان، إقليم يتبع أذربيجان تبلغ مساحته حوالي 5363 كيلو مترا مربعا، وهو منفصل جغرافيا عن باقي أذربيجان. ويتطلب الوصول إليه المرور إما عبر إيران أو أرمينيا، ويمتلك الإقليم حدودا قصيرة مع تركيا بطول نحو 17 كم.

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