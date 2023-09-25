الجبل الأسود تتسلّم 3 مركبات عسكرية مقدّمة من تركيا

شهدت عاصمة جمهورية الجبل الأسود بودغوريتشا، الاثنين، تسلّم وزارة الدفاع 3 مركبات عسكرية مقدّمة من تركيا، في إطار اتفاقية تعاون عسكري مبرمة بين البلدين.

وجرت مراسم التسليم داخل إحدى الثكنات العسكرية، بحضور وزير الداخلية بالجبل الأسود ومنسق وزارة الدفاع فيليب أدزيتش، والسفير التركي في بودغوريتشا باريش قالقافان.

وقال أدزيتش، في كلمته، إن تركيا والجبل الأسود تتمتعان بعلاقات أكبر من مجرد شراكة، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون الدفاعي بينهما.

وأشاد الوزير بالمركبات العسكرية الثلاث التي منحتها تركيا لبلاده، مبيناً أنها مؤشر على دعم أنقرة العسكري لبودغوريتشا.

بدوره، قال السفير قالقافان إن تركيا قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الـ 20 الأخيرة، في مجال الصناعات الدفاعية.

وشدد على عزم أنقرة مواصلة التعاون العسكري مع بودغوريتشا، لافتاً إلى استعداد المدارس العسكرية في تركيا لاستقبال الطلاب من الجبل الأسود في المرحلة المقبلة.

يذكر أن تركيا منحت المركبات العسكرية الثلاثة للجبل الأسود في إطار اتفاقية التعاون العسكري والمالي المبرمة بين البلدين عام 2019 بهدف تعزيز التعاون العسكري.